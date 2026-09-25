Москва25 сенВести.Президент России Владимир Путин не стал отдавать предпочтение Индии или Китаю, когда индийская журналистка спросила его, как Москва сохраняет отношения с обеими странами на фоне разногласий между Нью-Дели и Пекином. Об этом сообщает китайский портал Sohu.
Журналистка спросила российского лидера, как ему удается сохранять дружелюбные отношения одновременно с Пекином и Нью-Дели на фоне напряженности между двумя азиатскими странами.
Путин ответил, что Москва считает оба государства своими друзьями и дорожит связями со всеми своими партнерами.
При этом Россия не считает себя вправе вмешиваться в чужие двусторонние отношения, добавил он.
Ранее РФ направила Египту, Индии и Китаю предложения по расширению сотрудничества по большим и малым атомным электростанциям (АЭС).