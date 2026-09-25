Sohu: Путин не стал давать предпочтение Индии или КНР после вопроса журналистки

Путин ответил на вопрос журналистки об отношениях с Индией и Китаем Sohu: Путин не стал давать предпочтение Индии или КНР после вопроса журналистки

Москва25 сен Вести.Президент России Владимир Путин не стал отдавать предпочтение Индии или Китаю, когда индийская журналистка спросила его, как Москва сохраняет отношения с обеими странами на фоне разногласий между Нью-Дели и Пекином. Об этом сообщает китайский портал Sohu.

Журналистка спросила российского лидера, как ему удается сохранять дружелюбные отношения одновременно с Пекином и Нью-Дели на фоне напряженности между двумя азиатскими странами.

Путин ответил, что Москва считает оба государства своими друзьями и дорожит связями со всеми своими партнерами.

При этом Россия не считает себя вправе вмешиваться в чужие двусторонние отношения, добавил он.

Ранее РФ направила Египту, Индии и Китаю предложения по расширению сотрудничества по большим и малым атомным электростанциям (АЭС).