Лавров: контакты Путина на саммите АТЭС в Китае находятся в проработке

Лавров высказался о контактах Путина на предстоящем саммите АТЭС Лавров: контакты Путина на саммите АТЭС в Китае находятся в проработке

Москва20 окт Вести.Контакты российского лидера Владимира Путина на саммите АТЭС в Китае находятся в проработке. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра, о них будет объявлено своевременно.

Сейчас идут разговоры о конфигурации контактов на высшем уровне. Все это в проработке сказал Лавров в ходе встречи с выпускниками вузов, принятыми впервые на дипломатическую службу

Саммит стран - участниц Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдет в китайском Шэньчжэне 18 и 19 ноября.