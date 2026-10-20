Москва20 октВести.Контакты российского лидера Владимира Путина на саммите АТЭС в Китае находятся в проработке. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам министра, о них будет объявлено своевременно.
Сейчас идут разговоры о конфигурации контактов на высшем уровне. Все это в проработкесказал Лавров в ходе встречи с выпускниками вузов, принятыми впервые на дипломатическую службу
Саммит стран - участниц Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдет в китайском Шэньчжэне 18 и 19 ноября.