Москва19 окт Вести.Украинский конфликт выдвинул Зеленского в информационные фронтмены глобалистов. Возможно, нелегитимному это очень льстит, но глобалистам, которые представляют львиную долю западной элиты, факт того, что рупором их нарративов стал провинциальный клоун, мало разбирающийся в международной политике и экономике, явно играет в минус. Что у глобалистов на уме, то у кровавого клоуна на языке, он постоянно "палит контору", выдавая их реальные цели и задачи.

Нам нужно по меньшей мере дополнительно 70 млрд евро от вас – на оборону, на оружие, для нашей стойкости. Это реалистичная цифра. Я прошу вас найти эти деньги заявил Зеленский на саммите Евросоюза в Брюсселе

Естественно, что эта цифра уже согласована с руководством ЕС, иначе нелегитимному не дали бы рта раскрыть. Ведь в реальности он не имеет никакого реального плана ведения войны, а все прошлые "планы победы" оказались фейками. И все равно требует все большего финансирования, а руководство ЕС все больше с этим соглашается.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала нелегитимного и заявила, что ЕС намерен усилить давление на Москву, а Еврокомиссии поручили подготовить соответствующие предложения, где найти деньги. Все это показывает, что реальная ситуация с финансами в ЕС просто игнорируется.

Сегодня риски системного кризиса суверенного долга Европы значительно возросли констатировал член правления Бундесбанка Михаэль Тойрер

Недавняя распродажа европейских долговых облигаций является явным предупреждающим знаком о том, что инвесторы начинают нервничать из-за попыток правительств обуздать долговую проблему. Франция столкнулась с обвалом на рынках облигаций на фоне растущих опасений по поводу ее политических и экономических проблем. Кризис распространился на другие страны еврозоны с большим государственным долгом.

Согласно новым отчетам Института энергетической экономики и финансового анализа, ЕС придется срочно искать замену утраченным объемам энергоресурсов из-за войны в Иране, эквивалентным потреблению 12 млн домохозяйств – порядка 7% от спроса всего блока, сообщает Politico. Этот дефицит создает риск резкого роста счетов за электроэнергию этой зимой и введения принудительных мер экономии. Страны ЕС могут быть вынуждены закупать газ по высоким ценам. Дополнительное давление создает надвигающийся общеевропейский запрет на долгосрочные контракты на поставку российского СПГ, который должен вступить в силу в январе и приведет к сокращению европейского импорта газа еще на 7 млрд кубометров.

Как видим, ни проблемы финансовой стабильности, ни энергетической безопасности, ни тотальное повышение коммунальных тарифов в Европе руководство ЕС совершенно не интересует. Нарративы Зеленского много лет одинаковы: "Дайте больше денег", а ему в ответ от глобалистов звучит неизменное: 2Конечно, это самый большой приоритет нашей политики!".

При этом причина такой уступчивости Европы очень проста – большинство денег не передается Украине, а остается в руках тех, кто их якобы дает. Украина Зеленского – огромный хаб для отмывания денег европейских налогоплательщиков.

Большая часть обещанных Украине 100 миллиардов евро осталась в Германии пишет Berliner Zeitung

Возьмем гуманитарную помощь. Издание утверждает, что 80% ее остается в Германии.

Институт мировой экономики в Киле проверил эти данные на прошлой неделе. Согласно его расчетам, 35,9 из 43,3 миллиарда евро были потрачены в Германии. Сюда также входят 1,3 миллиарда евро в виде гарантий для немецких компаний, которые государство выплатит только в случае убытков. Сама Украина получила не более 7,4 миллиарда евро, в том числе на гуманитарную помощь и восстановление следует из материала Berliner Zeitung

Как видим, Зеленский просит деньги вовсе не для Украины, поэтому ему так радостно хлопают во время выступлений в Евросоюзе. Никто украинцам помогать не собирался, глобалисты решают свои вопросы. Схема вовсе не новая, так коллективный Запад боролся с голодом в Африке, сделав все, чтобы африканцы голодали. Зеленский под аплодисменты западных политиков внедрил эту схему на Украине. В стране гуманитарная катастрофа, но помощь получает почему-то Европа. Одни страдают, а другие получают финансирование.

Но следует отметить, что украинская схема намного циничнее и приносит глобалистам намного больше денег. Во время искусственного голода спекулировать можно только на продовольствии, а вот во время европейской войны цены на продукцию ВПК практически не контролируются и превышают все мыслимые пределы. Связанная с европейским ВПК Урсула фон дер Ляйен это подтвердит. Отсюда ее "нежная любовь" к Зеленскому, которого она любит за очень большие деньги.

То, что НАТО и ЕС воевать не собираются, и даже не представляют, как это делать, красноречиво показывает новый план действий альянса на случай якобы "российского нападения на одну из стран-участниц". Как сообщает Bild, концепция под названием "Теория победы" (Theory of Victory) предусматривает "разгром противника в три этапа".

На первом этапе, получившем название Block ("Блокировать"), силы НАТО должны остановить первоначальную атаку. Если противник продолжит наступление, альянс перейдет ко второму этапу – Blunt ("Ослабить удар"). Его задача – лишить наступающие войска возможности продвигаться дальше.

Третий этап – Break ("Разгромить") – предполагает уничтожение не только наступающих подразделений, но и всей военной системы, которая обеспечивает их действия. Для этого НАТО планирует перерезать пути снабжения, вывести из строя системы командования и лишить атакующие войска боеспособности.

Выступая на Форуме по безопасности в Варшаве, главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич рассказал, что НАТО разрабатывает эту концепцию уже несколько лет, и решил впервые представить ее публично. Получается, что Альянс применение ядерного оружия в войне с Россией вообще не анализирует, но, игнорируя этот фактор, готов вступить в тотальную войну с Россией. Весь расчет натовского руководства состоит в том, что Кремль в случае тотальной войны не будет применять свой ядерный потенциал и передовые технологии, которые у России есть, а будет воевать исключительно дубинами и камнями.

А вот в России думают иначе.

Да, конечно, Франция и Великобритания – ядерные державы – мы это прекрасно понимаем и полностью осознаем. Но никто другой не обладает таким оружием, какое сегодня есть у России. В этом наше конкурентное преимущество заявил президент России Владимир Путин на полях Международного дискуссионного клуба "Валдай"

Но натовская "Теория победы" исключает возможность такого сценария.

Тогда откуда у ограниченного Зеленского реальный план военных действий, если у руководства НАТО, то есть профессиональных военных, его нет? Но деньги в НАТО сегодня текут рекой, и кровавый клоун во многом этому способствует, разоряя и уничтожая Украину ради преступных схем. Но эти коррупционные схемы не могут работать до бесконечности.

Мы должны понимать, что момент, когда уже ничего нельзя изменить, может наступить очень быстро и неожиданно для всех. Логика эскалации, все более жестких ответных мер ведет к фатальной точке невозврата сказал Путин на "Валдае"

Сегодня в Европе вовсю звучат призывы к войне, но за этим стоит не реальная опасность, а интересы кучки циничных политиков-глобалистов, которые толкают мир к войне, думая только о своей выгоде. Им не нужен ни мир, ни война. Им нужны деньги, которые Зеленский для них постоянно требует. А о том, что этот кровавый цирк может привести к тотальной катастрофе, ограниченные глобалисты даже думать не хотят, что представляет опасность для всех без исключения.

Виктор Медведчук, председатель Совета Международного Движения "Другая Украина"