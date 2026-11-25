Москва25 ноя Вести.Действия киевского режима, который устраивает морские провокации, наводят на определенные мысли. В частности, на то, что Киев отвязался от стратегии собственных спонсоров и перестает слушаться даже их. Об этом ИС "Вести" заявил член комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Украинский режим при поощрении своих непосредственных союзников и спонсоров предпринимает самые разные акции - от атак на Крымский мост до атак по нашим кораблям в Ливии или на Балтике. Но когда дело касается, например, Ливии и Балтики, эти действия вызывают осуждение даже у его союзников. Такое впечатление, что он отвязался и не чувствует никакой ответственности даже перед теми, кто ему платит заявил парламентарий

При этом, уточнил Затулин, позиция Европы по украинскому конфликту не позволяет добиться немедленного прогресса в переговорах.

К сожалению, из-за позиции, которая занята сегодня европейскими лидерами, Европейским союзом, вдохновляющим Украину на сопротивление, переговоры не дают немедленного эффекта, и судьба их недостаточно определена заметил он

При этом разрастание масштабов войны, выход ее за рамки операции на Украине, к чему стремится режим Зеленского, — это приговор всяким перспективам мира, констатировал Константин Затулин.