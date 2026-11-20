Костырев: Зеленский и ЕС вновь срывают переговоры, так как им не нужен мир

Костырев объяснил, зачем Зеленский и ЕС снова срывают переговоры по Украине Костырев: Зеленский и ЕС вновь срывают переговоры, так как им не нужен мир

Москва20 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский и его европейские спонсоры срывают переговоры по мирному урегулированию на Украине, так как им не выгоден мир, заявил журналист ТАСС Владимир Костырев.

Он отметил, что Зеленский после переговоров в Абу-Даби позволил себе ряд провокационных высказываний, которые прямо затрагивают неприемлемые для России темы, а также саботировал возможные переговоры России и Европы о проблемах безопасности.

Европейцы, в свою очередь, поддержали провокации Киева, а значит показали, что не заинтересованы в окончании конфликта, полагает журналист.

Это очевидное торпедирование переговоров с прямыми выпадами против тех политических игроков, которые пытаются достичь мира… Заявления самих европейских представителей, прозвучавшие после дискуссий с Зеленским, на мой взгляд, подтверждают такую оценку написал Костырев

Ранее президент России Владимир Путин констатировал, что Евросоюз вместе с Украиной не желает достичь компромисса ради окончания конфликта на Украине. Он отметил, что европейцы несут ответственность за начало украинского кризиса, в то время как Россия пытается его закончить.