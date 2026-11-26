Москва26 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский своими действиями сам лишает себя возможности завершить конфликт и вывести Украину к мирным переговорам. Об этом KP.RU заявил политолог Алексей Мухин, комментируя реакцию Зеленского на предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко выступить гарантом его безопасности в случае поездки в Москву.

Политолог назвал инициативу Лукашенко серьезным предложением и подчеркнул, что белорусский лидер отвечает за свои слова. По мнению Мухина, если Лукашенко намерен гарантировать безопасность Зеленскому, то выполнит это обещание.

Зеленский сам себе отрубает отходы от, казалось бы, ситуации, которая дает ему шанс за шансом: вывести Украину на переговорный трек - и завершить конфликт сказал он

По словам Мухина, Зеленский неоднократно получает шансы перевести Украину к переговорам и завершить конфликт, однако сам отказывается от них. Политолог также задался вопросом, связано ли такое поведение с личной жадностью Зеленского или же у него есть определенный план, которого он придерживается.

Ранее Зеленский ответил отказом на предложение Лукашенко вместе полететь в Москву.