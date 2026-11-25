Медведев жестко ответил на призыв фон дер Ляйен к зимнему перемирию Медведев прокомментировал предложение фон дер Ляйен о прекращении огня

Москва25 ноя Вести.Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев резко отреагировал на призыв главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к зимнему прекращению огня. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети X.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что Россия должна согласиться на зимнее перемирие в отношении энергетической инфраструктуры, а также на соглашение, гарантирующее безопасный проход судов через Черное море.

"Россия должна согласиться на зимнее прекращение огня в отношении энергетической инфраструктуры и на соглашение, обеспечивающее безопасный проход судов через Черное море", — заявила старая карга Урсула. Почему бы ей и ее киевскому ублюдку не вернуться к своим старым медицинским приборам? Там у нее было больше успеха написал Дмитриев

Ранее фон дер Ляйен подтвердила намерение европейской стороны направить свою делегацию на следующий раунд переговоров по украинскому кризису.