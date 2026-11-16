Москва16 ноя Вести.Санкции Запада должны быть признаны не просто нарушением прав человека или международных конвенций, а преступлением против человечности. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в ходе заседания генеральной ассамблеи движения "За свободу наций!"

Посмотрите, с какой легкостью они достают из своего рукава или из кармана этот набор санкций и распространяют на неопределенное количество лиц. Причем страдают ведь от этого не только госаппараты или лидеры стран, нет: люди страдают от этого, обычные люди, которые подвергаются в результате этого санкциям. Столетие это практиковалось и продолжает практиковаться до сих пор указал замглавы Совбеза РФ

Медведев отметил, что необходимо прийти к тому, чтобы такие санкции были признаны не просто нарушением прав человека или нарушением тех или иных международных конвенций, а преступлением против человечности.

Ранее председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз считает необходимым продолжать давление на Россию, в том числе с помощью новых санкций.