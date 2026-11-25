Мерц признал, что средств в бюджете Германии не хватит на все расходы

Мерц призвал сократить расходы из-за кризисного положения ФРГ Мерц признал, что средств в бюджете Германии не хватит на все расходы

Москва25 ноя Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе обсуждения во втором чтении проекта федерального бюджета ФРГ на 2027 год признал, что страна находится в кризисном положении. В связи с этим он призвал сократить государственные расходы.

Германия переживает глубокий кризис адаптации. Это не мои слова, а бывшего министра финансов от Социал-демократической партии Пеера Штайнбрюка, сказанные им несколько дней назад. И действительно, я разделяю эту оценку сказал Мерц

По словам политика, ФРГ столкнулась с серьезными геополитическими, технологическими и демографическими вызовами, что отражается в обсуждаемом проекте бюджета. Мерц также указал на то, что даже внутри правящей коалиции ФРГ возникают разногласия по поводу государственных расходов, и призвал отказаться от прежнего уровня трат.

Всем нам, присутствующим здесь, придется отказаться от некоторых представлений, ведь мы больше не сможем финансировать за счет налоговых поступлений все то, к чему мы слишком сильно и слишком давно привыкли подчеркнул канцлер

В проект федерального бюджета ФРГ на 2027 год заложили 109,7 млрд евро на оборону. В 2026 году на эту статью расходов закладывали 82,2 млрд евро. Предполагается, что эти траты будут профинансированы по большей части за счет новых заимствований.