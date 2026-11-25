Германии предрекли тяжелые дебаты в бундестаге по проекту федерального бюджета Антонов: Германию ждут непростые дебаты по бюджету на 2027 год

Москва25 ноя Вести.Финальное голосование по проекту федерального бюджета в Германии 27 ноября будет непростым. Такое мнение выразил в интервью ИС "Вести" журналист Михаил Антонов.

По его словам, Германия наберет такое количество долгов, что у нее останутся деньги только буквально на содержание вооруженных сил и обслуживание внешнего долга.

Это будет немецкий бюджет. Так что непростые были дебаты, и завтра будут еще более непростые, потому что все-таки в бундестаге в коалиции большинство, а завтра Мерцу понадобится консенсус. Ему понадобится единогласие для того, чтобы в ходе саммита Евросоюза выбить из стран-членов очередной займ в 45 млрд €, который они планируют передать Киеву, и частично направить своему оружейному лобби, которое поставляет Киеву оружие. И очень интересно будет посмотреть, что завтра скажут поляки и что скажут итальянцы. Вот это главная, на мой взгляд, интрига завтрашнего дня отметил журналист

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе обсуждения во втором чтении проекта федерального бюджета ФРГ на 2027 год признал, что страна находится в кризисном положении.

В проект федерального бюджета ФРГ на 2027 год заложили 109,7 млрд евро на оборону. В 2026 году на эту статью расходов закладывали 82,2 млрд евро. Предполагается, что эти траты будут профинансированы по большей части за счет новых заимствований.