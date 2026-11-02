Москва2 ноя Вести.Милитаризация Европы кажется сумасшествием, поскольку наносит ей огромный ущерб. Как не вспомнить историю Volkswagen, когда эта фирма вместо доступных легковых автомобилей в 1939 году начала выпускать военную продукцию. Гитлер тогда просто обманул немцев, которые встали в очередь на машины для своих семей и даже оплатили их заранее, но получили вместо "жуков" войну.

Сейчас происходит тот же процесс. Завод в Оснабрюке завершает выпуск кроссоверов-кабриолетов Volkswagen T-Roc в 2027 году, и, как сообщает издание Automobilwoche, может быть продан оборонному концерну Rheinmetall для выпуска бронированных кабин для военных машин. По информации Financial Times, Volkswagen вел переговоры с израильским оборонным концерном Rafael Advanced Defence Systems для производства компонентов для израильской системы ПВО "Железный купол": грузовиков для перевозки ракет и генераторов. Другие немецкие автогиганты заняты примерно тем же: сокращают производство своих легендарных автомобилей и переходят на оборонку. Немцев, как и остальных европейцев, пытаются одеть в каски и отправить на фронт.

Европа сама наносит удар по своей промышленности и соцсфере, отказываясь от российских энергоносителей, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите Форума стран экспортеров газа.

Это мы видим сейчас в Европе, которая сама наносит удар по своей промышленности и социальной сфере, отказываясь от российских энергоносителей, разрывая долгосрочные контракты. Вы знаете, в России есть такая поговорка: "Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь". Вот именно это, на мой взгляд, сегодня и произошло в странах Евросоюза сказал российский лидер

Ответ на вопрос "Зачем роют?" с конца 1930-х годов совершенно не изменился. Гитлер, несмотря на яркие картинки и сенсационные заявления, вел страну к экономическому краху, и только война могла сохранить его и нацистов у власти, правда, только до мая 1945 года. И тут, конечно, есть разница с бесноватым фюрером: тот ставил на блицкриг, молниеносную войну, а нынешние его европейские последователи ставят на растянутое во времени международное напряжение, с отсроченными боевыми действиями до 2030 года.

Если Гитлер врал немцам, что они быстренько завоюют мир и пойдут пить баварское пиво, то современные циничные лжецы требуют от европейцев поменьше пить и есть, чтобы быть готовыми к войне с Россией.Так правительство Дании выплатило фиктивной компании 71 млн крон за снаряды для Украины.

Как сообщает издание Danwatch, Дания выделила более 300 млн крон на закупку Эстонией артиллерийских снарядов для Украины, но 71 млн крон [10,6 млн долларов] из этой суммы ушли итальянской компании Datasel — при этом Украина не получила ни одного снаряда. Эстония уже подала в суд на компанию, а её индийские владельцы, как утверждается, отказываются возвращать деньги. Datasel раньше занималась разработкой софта, формально делила офис с дилером Audi и не имела ни опыта производства снарядов, ни разрешения на выпуск или продажу оружия.

Теперь понятно, откуда воинственные вопли премьера Дании Метте Фредериксен по поводу возможного окончания украинской войны, когда она раскритиковала президента Финляндии Стубба и премьера Норвегии Гар Стере за звонок Президенту России Владимиру Путину.

Я очень скептически отношусь к этой инициативе Норвегии и Финляндии. Это не согласовано ни с кем из нас… Я думаю, мы должны сохранить Европу единой, вместо того чтобы действовать в одиночку подчеркнула эта воинственная курица

Но теперь оказывается, что окончание войны прикроет ей лавочку слива миллионов и миллиардов долларов за якобы помощь Украине Зеленского. А если вдруг заберут сотни миллиардов евро на милитаризацию европейской экономики, то многие европейские политики с горя полезут в петлю. Отсюда и тяга к антироссийской истерии, которая выглядит безумным выстрелом в ногу европейской экономике и безопасности.

Например, глава МИД Германии Вадефуль во время пересадки в Панаме по дороге на саммит G20 заявил, что не исключает своего появления на общем фото с руководителем МИД РФ Сергеем Лавровым. "Ключевое — это не фотографии, а то, что мы обсуждаем друг с другом. Если вы не разговариваете друг с другом, вы не можете донести свои позиции. В этом суть дипломатии", - цитирует его слова Der Spiegel. Но пока он летел в Атланту, ему промыли мозги, и он решил переменить свое понимание "сути дипломатии" всего за несколько часов.

"На данном этапе, я думаю, никакого общего фото с нашими европейскими партнерами и господином Лавровым не будет. В отношениях с Россией нет нормальности… мы не должны посылать неверные визуальные сигналы", - цитирует этого политического флюгера Deutsche Welle (издание признано иноагентом Минюстом РФ).

Тут очевидно одно: евродегенераты не хотят нормализации отношений с Россией. Причина – в их внутренних дурных болезнях: их ментальные проблемы оказались помножены на сексуальные девиации высмеял евродипломатов, отказавшихся от фото с Сергеем Лавровым, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем канале в MAX

Весь этот вой, воинственные крики и хамские заявления европейских подсвинков, желающих войны, могут плохо закончиться.

Многие в Европе готовятся к войне с Россией к 2030 году, Россия готова, но войны не хочет. Если дойдет до войны России с Европой, то победителей в ней не будет заявил Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия-Африка

Говоря о последствиях попыток блокирования Балтийского моря, президент России подчеркнул, что "будет ситуация, похожая на ситуацию, которая сложилась в Ормузском проливе. Что, кто-то хочет, чтобы в Балтике сложилась такая же ситуация, как в Персидском заливе или в Ормузском проливе? Я не знаю. Мы такого не хотим. Но на любой вызов ответим".

Чего же тогда добивается Европа? Того же, что и Гитлер в 30-х годах прошлого столетия и Зеленский в современных условиях, - незаконной пролонгации власти своих воинственных коррумпированных верхушек, которые давно потеряли доверие своих граждан и не в состоянии выиграть выборы. Сегодня Европу трясет от молодежных и социальных протестов, идут призывы к отставкам европейских подсвинков, желающих войны.

Можно, конечно, обвинять в этом Россию, но если простые европейцы не хотят у себя украинских порядков, когда граждан отлавливают как бродячих собак, а они бегут из страны, превращенной в концлагерь, и тонут в приграничных реках, то их можно понять. Украинский беспредел очевиден и у них всегда перед глазами.

Виктор Медведчук, председатель совета международного движения "Другая Украина".