Danwatch: Дания заплатила за гранаты для ВСУ, но Украина не получила ни одной

Дания выделила деньги на гранаты для ВСУ, но так ничего не поставила Danwatch: Дания заплатила за гранаты для ВСУ, но Украина не получила ни одной

Москва30 окт Вести.Дания выделила деньги на закупку гранат для Вооруженных сил Украины, но ни одного боеприпаса так и не было поставлено, пишет издание Danwatch.

Речь идет о 71 млн датских крон, что составляет около 853 млн рублей.

По данным издания, ни одной гранаты на Украину за эти деньги поставлено не было, вместо этого средства оказались у компании Datasel, которую Danwatch называет подозрительной. Она зарегистрирована в Италии, делит офис с дилером Audi в городе Специя и принадлежит индийскому предпринимателю, называющему себя производителем боеприпасов.

Авторы материала отмечают, что индийские владельцы компании теперь отказываются возвращать деньги. Уточняется, что эти средства были частью пакета поддержки Украины более чем на 300 млн датских крон, или свыше 3,5 млрд рублей. Пожертвование направлялось через Эстонию.

Ранее сообщалось, что в Германии недовольны тем, что Словакия, Чехия и Венгрия отказались участвовать в финансировании нового кредитного транша для Украины на 45 млрд евро.