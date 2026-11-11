Москва11 нояВести.Европейские и эмиратские медиа называют второй день переговоров в Абу-Даби основным. Об этом рассказал журналист Александр Топорин в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".
Местная пресса, да и европейские медиа, вышли с заголовками, что сегодня основной день… Если вчера обсуждали гарантии безопасности, причем более глобального масштаба, по всей Европе, то как раз территориальные вопросы должны будут обсудить сегодняотметил журналист
По информации источника ИС "Вести", переговоры в Абу-Даби по украинскому урегулированию продолжатся в среду в 11.00 мск.