Журналист Топорин: СМИ Европы и ОАЭ считают второй день переговоров основным

СМИ Европы и ОАЭ называют второй день переговоров в Абу-Даби основным Журналист Топорин: СМИ Европы и ОАЭ считают второй день переговоров основным

Москва11 ноя Вести.Европейские и эмиратские медиа называют второй день переговоров в Абу-Даби основным. Об этом рассказал журналист Александр Топорин в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Местная пресса, да и европейские медиа, вышли с заголовками, что сегодня основной день… Если вчера обсуждали гарантии безопасности, причем более глобального масштаба, по всей Европе, то как раз территориальные вопросы должны будут обсудить сегодня отметил журналист

По информации источника ИС "Вести", переговоры в Абу-Даби по украинскому урегулированию продолжатся в среду в 11.00 мск.