Переговоры по Украине в Абу-Даби стали одной из главных тем арабских СМИ

Арабские СМИ проявляют большой интерес к переговорам по Украине в Абу-Даби Переговоры по Украине в Абу-Даби стали одной из главных тем арабских СМИ

Москва10 ноя Вести.Арабские СМИ проявляют большой интерес к трехсторонним переговорам по украинскому урегулированию, которые стартуют в Абу-Даби. Об этом рассказал журналист Александр Топорин в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Для местных журналистов сегодняшнее событие стало одним из главных. Накануне все ожидали решения президента США Дональда Трампа, будет ли он возобновлять удары по Ирану и, соответственно, будет ли ответка по странам Залива или нет, но там взяли паузу. И даже местные арабские газеты сегодня вышли с заголовками, что главная тема - это, конечно же, переговоры России, США и Украины отметил Топорин

Ранее был опубликован полный список членов российской делегации на трехсторонних переговорах по украинскому конфликту в Абу-Даби.