Москва11 нояВести.Вопрос о территориях может стать темой обсуждения во второй день трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
В первый день переговоров стороны сосредоточились на обсуждении гарантий безопасности и обмена военнопленными. По информации издания, во второй день участники могут перейти к обсуждению территориального вопроса.
Российскую делегацию в Абу-Даби возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую – руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. В переговорах также участвуют представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщало, что обе стороны в частном порядке "проявили гибкость" по территориальным вопросам. Позже британская газета The Telegraph писала, что Украина не приняла новое предложение США о пересмотре границ.