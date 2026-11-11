Politico: переговоры в Абу-Даби во второй день затронут вопрос территорий

СМИ узнали о возможной теме обсуждений второго дня переговоров в Абу-Даби Politico: переговоры в Абу-Даби во второй день затронут вопрос территорий

Москва11 ноя Вести.Вопрос о территориях может стать темой обсуждения во второй день трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

В первый день переговоров стороны сосредоточились на обсуждении гарантий безопасности и обмена военнопленными. По информации издания, во второй день участники могут перейти к обсуждению территориального вопроса.

Российскую делегацию в Абу-Даби возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую – руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. В переговорах также участвуют представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщало, что обе стороны в частном порядке "проявили гибкость" по территориальным вопросам. Позже британская газета The Telegraph писала, что Украина не приняла новое предложение США о пересмотре границ.