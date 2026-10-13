Президенты РФ и ОАЭ по телефону обсудили урегулирование на Ближнем Востоке

Путин поговорил с президентом ОАЭ и обсудил урегулирование на Ближнем Востоке Президенты РФ и ОАЭ по телефону обсудили урегулирование на Ближнем Востоке

Москва13 окт Вести.Президенты РФ и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора обсудили урегулирование на Ближнем Востоке и двустороннее сотрудничество, сообщает пресс-служба Кремля.

В контексте отмечаемого в этом году 55-летия установления дипломатических отношений между Россией и ОАЭ стороны обсудили дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества, которое носит стратегический и взаимовыгодный характер, подчеркнули в пресс-службе

При обмене мнениями по международной повестке лидеры затронули договоренности, достигнутые по итогам телефонной беседы Путина с президентом США Дональдом Трампом "относительно поставок российского дизельного топлива, а также перспективы урегулирования кризисной ситуации в зоне Персидского залива", указали в Кремле.

Ранее Путин провел встречу с коллегой из Эмиратов в рамках саммита БРИКС в Индии.