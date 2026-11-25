Песков: Борис Джонсон помешал остановке конфликта на Украине в 2022 году

Песков заявил, что Джонсон помешал миру на Украине в 2022 году Песков: Борис Джонсон помешал остановке конфликта на Украине в 2022 году

Москва25 ноя Вести.Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон помешал остановке конфликта на Украине в 2022 году. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, сейчас Джонсон сохраняет свой далеко не мирный настрой.

Это (Борис Джонсон – прим. ред​​​.) тот человек, который помешал войне остановиться в 2022 году сказал Песков

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае военного конфликта между Россией и НАТО Лондона к моменту его окончания не останется.