Москва25 нояВести.Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон помешал остановке конфликта на Украине в 2022 году. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, сейчас Джонсон сохраняет свой далеко не мирный настрой.
Это (Борис Джонсон – прим. ред.) тот человек, который помешал войне остановиться в 2022 годусказал Песков
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае военного конфликта между Россией и НАТО Лондона к моменту его окончания не останется.