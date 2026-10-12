Дмитриев: США потребовалось время, чтобы заговорить о роли Джонсона в 2022 году

Дмитриев: США потребовалось время, чтобы заговорить о роли Джонсона в 2022 году Дмитриев: США потребовалось время, чтобы заговорить о роли Джонсона в 2022 году

Москва12 окт Вести.Американским СМИ потребовалось время, чтобы начать говорить о роли экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона в срыве мирных переговоров по Украине в 2022 году. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Так он прокомментировал публикацию одного из пользователей соцсети X об обсуждении в эфире телеканала Fox News информации о том, что Джонсон поспособствовал срыву мирных переговоров.

Потребовалось время, чтобы правда о срыве Борисом Джонсоном мира на Украине дошла до американских СМИ написал Дмитриев в соцсети X

Пользователь подчеркнул, что, пока на телеканале не было программы американского журналиста Такера Карлсона, эта информация не упоминалась ни на одном из кабельных новостных каналов США.