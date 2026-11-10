Килинкаров допустил остановку наземного транспорта в Киеве Килинкаров: ситуация в Киеве может привести к остановке наземного транспорта

Москва10 ноя Вести.В Киеве на фоне перебоев в работе метро и проблем с мостами через Днепр возможна остановка наземного транспорта. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" выразил экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

Он прокомментировал поручение правительству главы киевского режима Владимира Зеленского о бесплатном проезде на общественном транспорте в случае перебоев. На эту идею остро отреагировал мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, одного решения "добавить автобусов" здесь недостаточно – нужны и люди.

С учетом противоречий, которые есть внутри самого Киева, между Киевсоветом и киевскими администрациями, между Киевсоветом и офисом президента, у меня складывается такое впечатление, что это может привести к тому, что вообще наземный транспорт просто перестанет ходить сказал Килинкаров

9 ноября появилась информация о транспортном коллапсе в Киеве. Движение в украинской столице затруднено из-за перекрытия нескольких ключевых мостов, которые пострадали в ходе ударов Вооруженных сил России. Из-за их повреждения Киев может фактически разделиться на два города по сторонам Днепра, считает депутат от правящей партии Украины "Слуга народа" Владимир Крейденко.