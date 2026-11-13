Депутат Рады Разумков: сообщение между берегами Днепра в Киеве невозможно

Депутат Рады: Киев лишился транспортного сообщения через Днепр Депутат Рады Разумков: сообщение между берегами Днепра в Киеве невозможно

Москва13 ноя Вести.Разрушение двух мостов через Днепр в Киеве привело к невозможности транспортного сообщения между двумя берегами. Об этом заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.

По его словам, которые приводит YouTube-канал Politeka Online, оба моста через Днепр в Киеве "очень сильно повреждены".

Сегодня сообщение между двумя берегами Киева невозможно, поскольку два моста разрушены сказал Разумков

11 ноября сообщалось, что из-за ограничения движения на Южном и Северном мостах жители Киева добираются с одного берега на другой от 2 до 2,5 часов вместо 20-30 минут.