В Киеве собираются построить восемь новых переправ через Днепр

В Киеве возведут восемь новых переправ через Днепр В Киеве собираются построить восемь новых переправ через Днепр

Москва14 ноя Вести.В Киеве возведут восемь новых переправ через реку Днепр, сообщил министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник в интервью телеканалу ТСН.

Движение по главным мостам в Киеве через Днепр было ограничено после взрывов. В Верховной раде сообщали о начале возведения понтонных мостов, отмечалось, что работы по их установке займут до 4 месяцев.

В целом по Украине планируется построить 21 переправу. В Киеве - восемь. Каждая переправа обеспечит 30-40% от нынешней пропускной способности мостов сказал Калашник

Первые две переправы планируется открыть до конца февраля, утверждает министр.

Два перехода, которые сейчас строятся в столице, будут иметь по одной полосе движения в каждом направлении. Переправы строятся из готовых секций, поэтому процесс продвигается быстро отметил он

Калашник сообщил, что часть конструкций предоставили США, еще часть — Япония, а около 400 метров может предоставить Франция.

По данным украинских СМИ, ограничение движения на Южном и Северном мостах увеличило время поездки киевлян с одного берега на другой: теперь оно составляет от 2 до 2,5 часов вместо 20–30 минут.

Всего в украинской столице пять автомобильных мостов через Днепр: Патона, метромост, Южный, Северный и Дарницкий.