Эксперт предположил, почему не достроили сталинские тоннели в Киеве Соловьев: сталинские тоннели в Киеве не достроили из-за нехватки ресурсов

Москва11 окт Вести.Строительство железнодорожных тоннелей под рекой Днепр в Киеве, известных, как "сталинское метро", могли прекратить из-за перераспределения ресурсов на восстановление других разрушенных объектов. Такое предположение озвучил ИС "Вести" главный специалист Российского государственного архива социально-политической истории Сергей Соловьев.

Было огромное количество по всей стране, в том числе на Украине, и в частности в Киеве, огромное количество важнейших объектов, разрушенных до основания, взорванных советскими войсками при отступлении, потом частично восстановленных немцами, потом опять взорванных немцами при отступлении … И конечно, ресурсы нужно было распределять, потому что ресурсов было не бесконечное количество. Страна потеряла помимо … гигантских человеческих жертв ... еще и трудовые ресурсы, которых очень сильно не хватало … Гитлеровская тотальная война нанесла гигантский ущерб советскому народному хозяйству. И … значительная часть Киева находилась в руинах сказал он

Эксперт отметил, что нужно было все восстанавливать и ранжировать средства.

Поэтому, возможно, … когда в начале было вот такое решение, что надо эту стройку тоже продолжить, потом ресурсы были отвлечены на другие объекты … Я предполагаю, что решили ограничиться мостами, которые были все-таки гораздо дешевле в строительстве, нежели строительство туннеля сказал Соловьев

Ранее член совета движения "Другая Украина" Василь Вакаров заявил, что у Украины, которая за все годы независимости не построила новых мостов в Киеве, нет ни средств, ни возможностей для прокладки тоннеля под Днепром.