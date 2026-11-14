Москва14 ноя Вести.Строительство тоннелей под Днепром в Киеве технически возможно, однако практически нереализуемо. Об этом ИС "Вести" заявил эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

Ранее бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предложил строить тоннели под Днепром в Киеве. По его словам, это стало бы спасением на случай повреждения наземных мостов.

Технически наверняка можно реализовать проект строительства тоннеля под Днепром. Это если бы было государство, у которого есть планы. И даже если бы решили, то в этих условиях безопасности никакой бы не добавило. Поскольку у этого тоннеля вход и выход с двух сторон - на левом и правом берегу. И попасть по этим выходам не проблема