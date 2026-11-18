В Киеве начали наводить понтоны через Днепр

Киевские власти строят переправы через Днепр В Киеве начали наводить понтоны через Днепр

Москва18 ноя Вести.В Киеве началось наведение понтонных переправ через Днепр. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на главу администрации Деснянского района города Максима Бахматова.

По данным журналистов, работы займут два-три месяца. Сколько переправ планируют построить, не сообщается.

В Киеве уже приступили к строительству понтонных переправ через Днепр следует из сообщений СМИ

Ранее киевские власти задумали прокопать тоннель под Днепром на случай, если российские военные уничтожат мосты через реку. Впрочем, эту идею раскритиковали в Верховной раде – по мнению депутатов, стройка займет минимум 10 лет.