Москва18 нояВести.В Киеве началось наведение понтонных переправ через Днепр. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на главу администрации Деснянского района города Максима Бахматова.
По данным журналистов, работы займут два-три месяца. Сколько переправ планируют построить, не сообщается.
В Киеве уже приступили к строительству понтонных переправ через Днепрследует из сообщений СМИ
Ранее киевские власти задумали прокопать тоннель под Днепром на случай, если российские военные уничтожат мосты через реку. Впрочем, эту идею раскритиковали в Верховной раде – по мнению депутатов, стройка займет минимум 10 лет.