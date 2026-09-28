ВСУ перебросили к Чернобыльской АЭС иностранных командиров с боевым опытом

ВСУ перебросили в район Чернобыльской АЭС иностранных командиров с боевым опытом ВСУ перебросили к Чернобыльской АЭС иностранных командиров с боевым опытом

Москва28 сен Вести.Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило в район Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) иностранных командиров с боевым опытом, заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в интервью РИА Новости.

Таким образом, Украина может готовить крупную военную провокацию в районе ЧАЭС. Группировка ВСУ в этом районе уже составляет 10 тыс. военнослужащих, отметил Лебедев​​​.

Среди командиров, переброшенных к ЧАЭС, часто присутствуют иностранцы, уже имеющие боевой опыт столкновений с российской армией на Донбассе и под Харьковом приводит РИА Новости слова Лебедева

Кроме того, ВСУ свозят боеприпасы и размещает дополнительные войска в районе ЧАЭС.

ЧАЭС расположена в Киевской области в 15 км от города Чернобыль.

На ЧАЭС 26 апреля 1986 года произошла авария, взорвался один энергоблок. Радиоактивные вещества загрязнили многие районы Украины, Белоруссии, России и некоторых стран Европы. На станции работают украинские специалисты.