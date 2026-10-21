Суд в Германии 27 октября решит вопрос о закрытии дела о "Северных потоках"

Защита обвиняемого в подрыве "Северных потоков" потребовала прекратить дело Суд в Германии 27 октября решит вопрос о закрытии дела о "Северных потоках"

Москва21 окт Вести.Высший земельный суд Гамбурга 27 октября рассмотрит ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого обвиняют в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

На заседании первое слово дадут представителям Генпрокуратуры Германии. После этого судьи примут решение по требованию защиты.

В случае продолжения разбирательства, суд в тот же день заслушает эксперта Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ. Он должен представить заключение о характере повреждений трубопроводов и причинах взрывов.

Адвокаты Кузнецова подали ходатайство о прекращении дела на первом заседании 14 октября. По версии защиты, справедливое разбирательство невозможно обеспечить, поскольку обвиняемый как бывший военнослужащий якобы не вправе раскрывать сведения о полученных приказах и отдавших их лицах. ТАСС отмечает, что при этом предполагаемое участие Кузнецова в диверсии стороны процесса не оспаривали.

Немецкая прокуратура обвиняет украинца в военном преступлении, организации взрывов, разрушении сооружений и нарушении работы общественных предприятий. Кузнецову грозит до 15 лет лишения свободы.