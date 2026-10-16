Москва16 октВести.Гражданину Украины Сергею Кузнецову может грозить до 15 лет лишения свободы за подрыв газопроводов "Северный поток". Это следует из норм уголовного и международного уголовного кодексов Германии, которые изучило РИА Новости.
Известно, что Кузнецову предъявили обвинения сразу по нескольким статьям. Основная среди них - совершение военного преступления против гражданской инфраструктуры. Следствие считает, что житель Украины руководил оперативной группой, которая совершила подрыв газопроводов в Балтийском море.
Минимальный порог наказания по этой статье - три года лишения свободы, тогда как максимальный не может превышать 15 лет.
Всего в рамках процесса Высший земельный суд Гамбурга запланировал провести более 20 заседаний.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке-1" и "Северном потоке-2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.