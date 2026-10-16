РИА Новости: украинец может получить до 15 лет за подрыв "Северных потоков"

Ответственному за подрыв "Северных потоков" может грозить до 15 лет тюрьмы РИА Новости: украинец может получить до 15 лет за подрыв "Северных потоков"

Москва16 окт Вести.Гражданину Украины Сергею Кузнецову может грозить до 15 лет лишения свободы за подрыв газопроводов "Северный поток". Это следует из норм уголовного и международного уголовного кодексов Германии, которые изучило РИА Новости.

Известно, что Кузнецову предъявили обвинения сразу по нескольким статьям. Основная среди них - совершение военного преступления против гражданской инфраструктуры. Следствие считает, что житель Украины руководил оперативной группой, которая совершила подрыв газопроводов в Балтийском море.

Минимальный порог наказания по этой статье - три года лишения свободы, тогда как максимальный не может превышать 15 лет.

Всего в рамках процесса Высший земельный суд Гамбурга запланировал провести более 20 заседаний.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке-1" и "Северном потоке-2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.