В Гамбурге стартовал процесс над обвиняемым в подрыве "Северных потоков" В Гамбурге прошло заседание по делу обвиняемого в подрыве "Северных потоков"

Москва14 окт Вести.В Гамбурге состоялось первое судебное заседание по делу гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого обвиняют в координации подрыва газопроводов "Северный поток". В ходе процесса прокурор огласил обвинение, заявив, что подсудимый действовал по заданию государственных органов Украины. Сам Кузнецов от дачи показаний отказался.

Кузнецов был задержан в Италии в августе 2025 года, после чего его экстрадировали в Германию. Немецкая прокуратура инкриминирует ему военное преступление, атаку на гражданскую энергетическую инфраструктуру, осуществление взрыва и разрушение строительных объектов.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что на момент преступления Кузнецов проходил службу в украинской армии и работал на СБУ. Позже сообщалось, что обвиняемый признался в работе на Службу безопасности Украины. По информации Corriere della Sera, он являлся капитаном яхты "Андромеда", задействованной для перевозки взрывчатки к месту подрыва труб. Прокурор ФРГ назвал Киев заказчиком подрыва "Северных потоков".