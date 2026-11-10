В Германии по делу о подрыве "Северных потоков" допросят водолаза бундесвера Суд в Гамбурге выяснит роль водолазов в подрыве "Северных потоков"

Москва10 ноя Вести.Высший земельный суд Гамбурга проводит шестое заседание по делу о подрыве газопроводов "Северный поток". В ходе слушаний суд намерен допросить водолаза-минера бундесвера, который ответит на вопросы о возможном участии военных специалистов в закладке взрывных устройств на трубах в Балтийском море, сообщает РИА Новости.

Подсудимый - гражданин Украины Сергей Кузнецов, которого немецкое следствие считает координатором диверсии. Перед началом заседания его доставили в здание суда под охраной. Процесс проходит при усиленных мерах безопасности.

По версии следствия, взрывные устройства могли установить на глубине около 80 метров с борта парусной яхты "Андромеда". Предполагается, что судно использовали при подготовке диверсии.

Ранее суд допросил эксперта-взрывотехника Федерального ведомства уголовной полиции Германии. Он подтвердил, что обнаруженная на месте взрывов и на яхте "Андромеда" взрывчатка на основе гексогена и октогена имеет военное назначение. Также эксперт допустил, что заряды могли собирать непосредственно в водолазных баллонах.

Уголовный процесс над Кузнецовым начался 14 октября. Всего запланировано более 40 заседаний, которые должны продлиться до середины июня 2027 года.

Бывшего украинского военного задержали в августе 2025 года в Италии, после чего экстрадировали в Германию. Согласно версии немецкой прокуратуры, Кузнецов вместе с другими военнослужащими разработал план уничтожения газопроводов по поручению государственных структур Украины.

Ему вменяют соучастие в военном преступлении в виде нападения на гражданские объекты, организацию взрыва, уничтожение сооружений и нарушение работы общественных предприятий. Максимальное наказание по предъявленным обвинениям может составить 15 лет лишения свободы.

Взрывы на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", предназначенных для поставок российского газа в Европу, произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили, что причиной стала целенаправленная диверсия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Москва неоднократно запрашивала информацию о расследовании взрывов, однако так и не получила соответствующих данных.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что подрыв газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" осуществлен под руководством кураторов из Лондона.