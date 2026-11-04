Диверсанты арендовали самую большую яхту в порту для подрыва "Северных потоков"

Для диверсии на "Северных потоках" была арендована 15-метровая яхта Диверсанты арендовали самую большую яхту в порту для подрыва "Северных потоков"

Москва4 ноя Вести.Группа диверсантов во главе с гражданином Украины Сергеем Кузнецовым, которая обвиняется в подрыве газопроводов "Северный поток", арендовала для операции самую большую яхту в порту города Росток. Об этом стало известно в ходе заседания Высшего земельного суда Гамбурга.

Информацию раскрыл сотрудник федерального ведомства уголовной полиции ФРГ, выступающий в качестве свидетеля. Его слова приводят РИА Новости.

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Он подтвердил, что речь идет о 15-метровой парусной яхте "Андромеда". У нее шесть кают, судно рассчитано на 11 пассажиров. Большую часть суммы за аренду диверсанты заплатили наличными.

Высший земельный суд Гамбурга рассматривает дело Кузнецова с 14 октября 2026 года. Запланировано несколько заседаний, заключительное планируют провести в 2027 году.