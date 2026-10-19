Обвиняемый в терактах на "Северных потоках" изолирован в СИЗО Гамбурга Адвокат Канестрини: обвиняемый по делу "Северных потоков" изолирован в Гамбурге

Москва19 окт Вести.Обвиняемый по делу о диверсиях на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" гражданин Украины Сергей Кузнецов находится в СИЗО Гамбурга в условиях фактической изоляции. Об этом заявил его итальянский адвокат Никола Канестрини.

В беседе с РИА Новости Канестрини указал, что немецкие адвокаты, специализирующиеся на соответствующих обращениях к властям Германии, уже поднимали этот вопрос в суде.

Он содержится в следственном изоляторе Гамбурга в условиях фактической изоляции, которые существенно отличаются от тех, соблюдение которых Германия гарантировала итальянским судьям перед его передачей сообщил он

Адвокат уточнил, что в судебном процессе занимается вопросами соблюдения международного права и европейского сотрудничества. По его словам, Минюст Италии уже получил уведомление о сложившейся ситуации.

Итальянским судьям было прямо гарантировано, что условия содержания под стражей будут соблюдаться, и именно на основании этой гарантии Апелляционный суд Болоньи принял решение о передаче. Очевидно, этого не произошло. Я уже сообщил об этой проблеме министерству юстиции Италии резюмировал он

Ранее прокуратура ФРГ назвала действия Кузнецова военным преступлением. Сообщалось, что ему может грозить до 15 лет лишения свободы.