Адвокат Канестрини: Кузнецову грозит до 15 лет за подрыв "Северных потоков"

Обвиняемому в подрыве "Северных потоков" грозит до 15 лет лишения свободы Адвокат Канестрини: Кузнецову грозит до 15 лет за подрыв "Северных потоков"

Москва20 окт Вести.Адвокат обвиняемого по делу о диверсиях на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" Сергея Кузнецова Никола Канестрини заявил, что его подзащитному грозит до 15 лет лишения свободы.

Итальянский адвокат в беседе с РИА Новости уточнил, что такой срок Кузнецову могут дать по обвинению в военном преступлении, наказание за которое предусмотрено параграфом 11 Кодекса международного уголовного права Германии.

Законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет сообщил он

Ранее Канестрини заявлял, что Кузнецов содержится в СИЗО Гамбурга в условиях фактической изоляции.