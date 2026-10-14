Немецкий журналист: ЦРУ знало о планах диверсии на "Северных потоках" Немецкий журналист Шрём: ЦРУ знало о планах диверсии на "Северных потоках"

Москва14 окт Вести.ЦРУ заранее было осведомлено о планах совершения диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" и не имело ничего против нее. Об этом заявил специализирующийся на расследованиях немецкий журналист Оливер Шрём телеканалу NTV.

По мнению Оливера Шрёма, сотрудники ЦРУ сначала не имели ничего против плана, они даже допускали финансовое участие. Позиция американцев изменилась после того, как о планах узнала нидерландская разведка.

Но, по нашим данным, люди ЦРУ так настоятельно и не сказали организаторам оставить это отметил Шрём

В среду в Гамбурге начинается первый процесс по делу о подрыве "Северных потоков". Перед судом предстанет гражданин Украины Сергей К. Генпрокуратура ФРГ считает, что он был главой диверсионной группы.

Взрывы на "Северных потоках" были совершены 26 сентября 2022 года. Причем за семь месяцев до этого, 8 февраля 2022 года, тогдашний президент США Байден публично обещал уничтожить газопровод.

8 февраля 2023 года в своем расследовании американский журналист Сеймур Херш пришел к выводу, что взрывы осуществили США при поддержке Норвегии. По его данным, американцы и норвежцы провели акцию под прикрытием учений НАТО Baltops.

Чтобы отвести от себя подозрения, ЦРУ собрало и тренировало специальную группу из шести украинцев. Этой версии и стали придерживаться западные СМИ. Выявили нового виновника — яхту "Андромеда", которая управлялась украинцами. Сеймур Херш считает эту версию нежизнеспособной.