Москва17 нояВести.Свидетель в деле о подрыве газопроводов "Северный поток" заявил о том, что подозреваемые уверенно управляли парусной яхтой, а также владели поддельными документами на судно.
Об этом сообщила телерадиокомпания NDR, ссылаясь на материалы суда в Гамбурге.
По словам свидетеля, в сентябре 2022 года трое или четверо человек пришли в компанию для аренды судна, они говорили на английском языке с акцентом, а также заплатили залог в размере 1000 евро.
В ходе заседания суда также были представлены фотографии поддельных украинских паспортов, выданных в 2022 году, когда и были взорваны магистральные газопроводы.
Ранее стало известно, что фигуранты дела о подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток—2" въезжали на территорию Евросоюза по поддельным украинским паспортам, которые были изготовлены незадолго до диверсии 2022 года.