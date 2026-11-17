У подозреваемых в подрыве "Северных потоков" были поддельные документы

Подозреваемые в подрыве "Северных потоков" имели навыки управления яхтой У подозреваемых в подрыве "Северных потоков" были поддельные документы

Москва17 ноя Вести.Свидетель в деле о подрыве газопроводов "Северный поток" заявил о том, что подозреваемые уверенно управляли парусной яхтой, а также владели поддельными документами на судно.

Об этом сообщила телерадиокомпания NDR, ссылаясь на материалы суда в Гамбурге.

По словам свидетеля, в сентябре 2022 года трое или четверо человек пришли в компанию для аренды судна, они говорили на английском языке с акцентом, а также заплатили залог в размере 1000 евро.

В ходе заседания суда также были представлены фотографии поддельных украинских паспортов, выданных в 2022 году, когда и были взорваны магистральные газопроводы.

Ранее стало известно, что фигуранты дела о подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток—2" въезжали на территорию Евросоюза по поддельным украинским паспортам, которые были изготовлены незадолго до диверсии 2022 года.