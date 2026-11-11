Водолаз-минер бундесвера заявил о возможности подрыва "Северных потоков" с яхты Немецкий водолаз подтвердил возможность подрыва "Северных потоков" с яхты

Москва11 ноя Вести.Установка взрывных устройств на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" технически могла быть осуществлена на глубине 70-80 метров силами профессиональных водолазов. Об этом заявил выступающий в качестве свидетеля по делу о подрыве газопроводов водолаз-минер бундесвера.

Немецкий офицер в ходе слушания пояснил, что погружения на такую глубину в Балтийском море осуществимы при условии, что водолазы обладают соответствующим уровнем подготовки и опытом, передает РИА Новости.

Балтийское море - это не Карибское, здесь темно и холодно. Нужна тренировка в схожих условиях отметил водолаз

По его мнению, для закладки взрывных устройств на трубопроводах было достаточно двух опытных глубоководных водолазов, которые могли совершить несколько погружений примерно за 12 дней.

Отвечая на вопрос судьи о возможности осуществления диверсии с парусной яхты "Андромеда", водолаз счел такой вариант реалистичным. По его словам, что предполагаемые диверсанты могли разместить на этой яхте все необходимое оборудование, использовав для его доставки "небольшой фургон".

Ранее суд допросил эксперта-взрывотехника Федерального ведомства уголовной полиции Германии. Он подтвердил, что найденная на месте взрывов и на яхте "Андромеда" взрывчатка на основе гексогена и октогена имела военное назначение.

Уголовный процесс над гражданином Украины Сергеем Кузнецовым, которого немецкое следствие считает координатором диверсии, начался 14 октября. Всего запланировано более 40 заседаний, которые должны продлиться до середины июня 2027 года.