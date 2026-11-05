Рыжие волосы найдены на яхте, которую использовали для подрыва "СП" РИА: рыжие волосы найдены на яхте, которую использовали для подрыва "СП"

Москва5 ноя Вести.Немецкие правоохранители нашли на борту парусной яхты "Андромеда", которую использовали для теракта на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", рыжие волосы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на показания свидетеля, выступавшего в Высшем земельном суде Гамбурга по этому делу.

Он не уточнил, принадлежали ли эти волосы мужчине или женщине.

Были найдены волосы рыжего цвета сказал свидетель

Ранее в ходе заседания Высшего земельном суде Гамбурга выяснилось, что украинские диверсанты, которых обвиняют в подрыве "Северных потоков", арендовали в порту города Росток яхту "Андромеда", которая оказалась в тот момент самой большой из имевшихся в гавани.

По информации военного корреспондента Александра Коца, в теракте на "Северных потоках" участвовали шесть человек.