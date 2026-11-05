Москва5 нояВести.Немецкие правоохранители нашли на борту парусной яхты "Андромеда", которую использовали для теракта на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", рыжие волосы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на показания свидетеля, выступавшего в Высшем земельном суде Гамбурга по этому делу.
Он не уточнил, принадлежали ли эти волосы мужчине или женщине.
Были найдены волосы рыжего цветасказал свидетель
Ранее в ходе заседания Высшего земельном суде Гамбурга выяснилось, что украинские диверсанты, которых обвиняют в подрыве "Северных потоков", арендовали в порту города Росток яхту "Андромеда", которая оказалась в тот момент самой большой из имевшихся в гавани.
По информации военного корреспондента Александра Коца, в теракте на "Северных потоках" участвовали шесть человек.