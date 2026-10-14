Москва14 октВести.Высший земельный суд Гамбурга назначил еще восемь слушаний по делу о подрыве "Северных потоков" на январь 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Уточняется, что изначально суд намеревался провести 16 слушаний до середины декабря 2026 года, однако теперь к ним добавлены новые даты.
Ганзейский высший земельный суд к настоящему моменту определил дополнительные даты судебных заседаний на январь 2027 годаотмечается на сайте суда
Так, дополнительные слушания назначены на 4, 5, 11, 18, 19, 25, 28 и 29 января 2027 года.
12 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на беспристрастность и объективность судебного процесса по делу о терактах на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2".