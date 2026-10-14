Суд Гамбурга назначил на январь восемь слушаний по "Северным потокам"

Суд Гамбурга назначал на начало 2027 года слушания по "Северным потокам" Суд Гамбурга назначил на январь восемь слушаний по "Северным потокам"

Москва14 окт Вести.Высший земельный суд Гамбурга назначил еще восемь слушаний по делу о подрыве "Северных потоков" на январь 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Уточняется, что изначально суд намеревался провести 16 слушаний до середины декабря 2026 года, однако теперь к ним добавлены новые даты.

Ганзейский высший земельный суд к настоящему моменту определил дополнительные даты судебных заседаний на январь 2027 года отмечается на сайте суда

Так, дополнительные слушания назначены на 4, 5, 11, 18, 19, 25, 28 и 29 января 2027 года.

12 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на беспристрастность и объективность судебного процесса по делу о терактах на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2".