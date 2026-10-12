В Кремле прокомментировали судебный процесс по делу о подрывах "Северных потоков

Кремль: РФ ожидает объективности от суда по делу о подрыве "Северных потоков" В Кремле прокомментировали судебный процесс по делу о подрывах "Северных потоков

Москва12 окт Вести.Москва рассчитывает на беспристрастность и объективность судебного процесса по делу о терактах на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что российская сторона ожидает оглашения официального вердикта по итогам расследования. Взрывы на двух магистральных экспортных газопроводах произошли 26 сентября 2022 года в Балтийском море. Власти ФРГ, Дании и Швеции классифицировали произошедшее как преднамеренную диверсию.