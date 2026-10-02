Суд Гамбурга не допустил операторов "Северных потоков" к процессу о теракте Суд Гамбурга отказал Nord Stream в допуске к процессу о подрыве газопроводов

Москва2 окт Вести.Высший земельный суд Гамбурга отказал операторам "Северных потоков" в допуске к участию в процессе по делу о подрыве газопроводов в сентябре 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Постановлениями от 30 сентября 2026 года 3-й сенат по уголовным делам Высшего земельного суда Гамбурга отказал компаниям Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG в допуске к участию в процессе по делу о подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в качестве соистцов говорится в заявлении

В суде пояснили, что для такого участия отсутствуют "особые причины". Решающим обстоятельством стало то, что заявители не продемонстрировали особой процессуальной потребности в защите, связанной с тяжелыми экономическими последствиями преступления.

Также в суде отметили, что компании не заявляли о том, что повреждение газопроводов привело к утрате их процессуальной дееспособности или дееспособности их руководящих органов и представителей. С учетом того, что Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG являются акционерными обществами, такой сценарий в суде сочли маловероятным.

Ранее внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт" (BSW) Севим Дагделен заявила о необходимости создать международную следственную комиссию, которая безотлагательно займется расследованием терактов на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2".