"Это позор": в МИД РФ высказались о молчании ФРГ по "Северным потокам" Грушко назвал позором молчание ФРГ после подрывов "Северных потоков"

Москва28 окт Вести.Замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью РИА Новости назвал позором решение властей Германии не выступать публично после подрывов "Северных потоков".

Это позор для суверенного статуса государства Германии просто так промолчать в тряпочку заявил он

Замминистра напомнил, что несколько лет назад в стратегические документы НАТО и Евросоюза были добавленыположения, приравнивающие нанесение существенного ущерба критической инфраструктуре к акту вооруженного нападения, "в том числе по смыслу пятой статьи НАТО".

Исходя из этого, считает дипломат, Германии следовало объявить войну США или Великобритании, если одна из этих стран причастна к случившемуся.

Но сейчас (раскручивается - прим. ред.) украинский след. И мы знаем, как идет процесс - ни шатко, ни валко. Ни одно наше обращение не отвечено подчеркнул Грушко

Судебный процесс по делу о подрыве газопроводов открылся в Гамбурге 14 октября; всего в его рамках запланировано более 20 заседаний. Обвиняемого - бывшего украинского военного Сергея Кузнецова - задержали в августе 2025 года в Италии, после чего экстрадировали в Германию. Согласно версии немецкого следствия, действуя по поручению государственных структур Украины, он совместно с другими военнослужащими разработал план уничтожения "Северных потоков". Прокуратура ФРГ обвиняет его в соучастии в военном преступлении - атаке на гражданские объекты.

Кроме того, ему инкриминируют организацию взрыва, уничтожение сооружений и нарушение работы общественных предприятий. По немецкому уголовному законодательству Кузнецову грозит до 15 лет лишения свободы.

Взрывы на "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2", по которым российский газ шел в Европу, произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам, однако ни разу их не получила.