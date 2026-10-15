Немецкий прокурор заявил, что "Северные потоки" не были законной военной целью Прокурор ФРГ назвал нитки газопровода "Северный поток" гражданскими объектами

Москва15 окт Вести.Нитки трубопровода "Северный поток" не являлись правомерной военной целью, заявил федеральный прокурор ФРГ Штефан Шмидт. Таким образом он опроверг позицию защиты гражданина Украины Сергея Кузнецова, который проходит по делу о теракте, передает РИА Новости.

По словам прокурора, атакованные объекты следует рассматривать как часть гражданской, а не военной инфраструктуры.

Атакованные газопроводы не являлись законной военной целью, а, скорее, представляли собой гражданские объекты, поскольку они необходимы исключительно для гражданского снабжения природным газом Германии и Западной Европы сказал Шмидт

14 октября на первом заседании суда в Гамбурге по делу Кузнецова прокурор обвинил его в совершении военного преступления, действуя по заданию украинских государственных органов. Сам фигурант давать показания отказался.

Кузнецова задержали в Италии в августе 2025 года, после чего он был передан правоохранителям Германии. Немецкая прокуратура инкриминирует ему военное преступление, нападение на гражданскую энергетическую инфраструктуру, организацию взрыва и разрушение строительных объектов.

Ранее немецкие издания сообщали, что на момент инцидента Кузнецов числился в рядах украинской армии и сотрудничал с СБУ. Кроме того, суд в Германии ранее отказал операторам «Северных потоков» в праве участвовать в разбирательстве.