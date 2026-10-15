Москва15 октВести.Нитки трубопровода "Северный поток" не являлись правомерной военной целью, заявил федеральный прокурор ФРГ Штефан Шмидт. Таким образом он опроверг позицию защиты гражданина Украины Сергея Кузнецова, который проходит по делу о теракте, передает РИА Новости.
По словам прокурора, атакованные объекты следует рассматривать как часть гражданской, а не военной инфраструктуры.
Атакованные газопроводы не являлись законной военной целью, а, скорее, представляли собой гражданские объекты, поскольку они необходимы исключительно для гражданского снабжения природным газом Германии и Западной Европысказал Шмидт
14 октября на первом заседании суда в Гамбурге по делу Кузнецова прокурор обвинил его в совершении военного преступления, действуя по заданию украинских государственных органов. Сам фигурант давать показания отказался.
Кузнецова задержали в Италии в августе 2025 года, после чего он был передан правоохранителям Германии. Немецкая прокуратура инкриминирует ему военное преступление, нападение на гражданскую энергетическую инфраструктуру, организацию взрыва и разрушение строительных объектов.
Ранее немецкие издания сообщали, что на момент инцидента Кузнецов числился в рядах украинской армии и сотрудничал с СБУ. Кроме того, суд в Германии ранее отказал операторам «Северных потоков» в праве участвовать в разбирательстве.