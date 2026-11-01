Москва1 ноя Вести.Популистские силы сегодня пытаются расколоть германское общество. Об этом заявила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель.

По ее словам, в Германии вся власть исходит от народа, а "народ - это все германские граждане".

Предпринимаются попытки разделить [общество] на слои, возбудить ненависть, пытаются внести различия и тем самым вызвать зависть сказала Меркель в ходе церемонии вручения международной премии имени Феликса Мендельсона в Лейпциге

Ранее глава МВД федеральной земли Гессен Роман Позек заявил, что более сотни сотрудников полиции пострадали во время беспорядков в немецком Франкфурте-на-Майне.