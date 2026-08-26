Депутат от АдГ Петерсен раскритиковала ФРГ за отсутствие свободы выбора Депутат АдГ Петерсен: в Германии нет демократии

Москва26 авг Вести.В Германии нет демократии и свободных выборов. Об этом заявила депутат немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Ольга Петерсен, пишет KP.RU.

Она рассказала, что в ФРГ право не работает, а людям на выборах говорят, за кого нужно отдать голос.

Демократии в Германии нет - это демократура подчеркнула депутат

По ее словам, за рассказ о проведении свободных и прозрачных выборов в России она была подвержена преследованиям со стороны немецкой ювенальной юстиции. В итоге знакомые сообщили ей, что власти намерены под вымышленным предлогом лишить ее родительских прав на четырех детей.

Ранее сообщалось, что для противодействия партии "Альтернатива для Германии", которая на выборах в сентябре может получить большинство в федеральной земле Саксония-Анхальт, правительство ФРГ может применить механизм прямого вмешательства во внутренние дела региона.