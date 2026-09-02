Москва2 сен Вести.Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост нового президента ФРГ, сообщило румынское агентство Agerpres. Такое предложение она сочла абсурдным.

Как показал опрос института Forsa для телеканалов RTL и ntv, который проводился в начале августа, Меркель возглавила список потенциальных кандидатов на пост президента ФРГ​​​. Согласно результатам исследования, подходящим кандидатом на эту должность Меркель считают 47% опрошенных, неподходящим - 48%.

На презентации своих мемуаров в Бухаресте Меркель получила вопрос от журналистов, предлагали ли ей стать следующим федеральным президентом.

Что касается должности федерального президента... Это абсурд. Я не хочу этим заниматься. Я была в политике 30 лет, 16 лет — федеральным канцлером сказала Меркель

Она отметила, что ей очень нравилось ее деятельность несмотря на то, что работа была очень тяжелой и сложной. При этом сейчас, по признанию бывшего канцлера ФРГ, она счастлива, что может заниматься в жизни чем-то другим.

Федеральный президент – это высший государственный пост в Германии. С 2017 года эту должность занимает Франк-Вальтер Штайнмайер (СДПГ). Выборы следующего президента Германии назначены на 30 января 2027 года.