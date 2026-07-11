Мутти без пальца: Меркель не дорисовали руку на портрете для галереи канцлеров Ангелу Меркель нарисовали без указательного пальца для галереи канцлеров ФРГ

Москва11 июл Вести.В Германии состоялась церемония открытия официального портрета бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Однако немецкий таблоид Bild обратил внимание на то, что политику не дорисовали указательный палец на одной из рук.

На портрете авторства Жереми Кейраса экс-канцлер федеративной республики позирует в небесно-голубом пиджаке, опираясь на стол пальцами левой руки. Именно там, журналисты не досчитались указательного пальца.

Загадка: почему у Меркель явно отсутствует палец на левой руке? Ошибся ли художник или это такой художественный замысел? Вывод: несмотря на возможную ошибку пальца, это очень аккуратный портрет ранее довольно неизвестного художника, который на самом деле рисует абстрактно пишет издание

Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung в свою очередь отметила, что Меркель пошла по стопам влиятельных женских фигур прошлого, таких как Екатерина Великая или Мария Терезия: их запечатлели в такой же позе во время их правления.

Портрет политика будет находиться в Боде до конца октября. Затем картина присоединится к портретам других канцлеров на первом этаже.