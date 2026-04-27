Меркель потратила около €65 тысяч из бюджета ФРГ на услуги стилиста и визажиста

Меркель 2 года тратила деньги из бюджета Германии на стрижки и макияж Меркель потратила около €65 тысяч из бюджета ФРГ на услуги стилиста и визажиста

Москва27 апр Вести.Бывший канцлер Германии (2005–2021 гг.) Ангела Меркель с лета 2024 года пользовалась средствами государственного бюджета для оплаты услуг стилиста и визажиста, израсходовав на эти цели почти 65 тысяч евро.

Об этом стало известно из официального ответа правительства ФРГ на запрос парламентской фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Расходы на услуги парикмахеров и визажистов за период с 1 июля 2024 года по 31 марта 2026 года составили в общей сложности 64 тысячи 677 евро указано в документе, размещенном на сайте Бундестага

Кроме того, оплата поездок Меркель за рубеж также осуществлялась из федерального бюджета. С середины 2024 года на это было выделено 10,5 тысяч евро.

Еще один бывший канцлер Германии — преемник Меркель на этом посту Олаф Шольц — также путешествует за счет налогоплательщиков, говорится в материале РИА Новости. С мая 2025 года, когда он покинул пост, на его поездки было потрачено 6 тысяч евро.

Ранее немецкий политик Вольфганг Кубикки рассказал о скептическом отношении Меркель к способностям действующего главы правительства Германии Фридриха Мерца.