Айгнер стала кандидатом Мерца на пост президента ФРГ Мерц объявил Айгнер претендентом на пост президента ФРГ

Москва9 ноя Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц, возглавляющий Христианско-демократический союз, объявил о выдвижении председателя баварского парламента Ильзе Айгнер от Христианско-социального союза кандидатом на пост президента ФРГ.

Я рад сообщить вам сегодня, что президиум ХДС Германии поддержал мое предложение выдвинуть Ильзе Айгнер кандидатом на пост федерального президента сказал Мерц на пресс-конференции

По словам канцлера, положительные отклики со стороны представителей других политических партий показывают, что Айгнер может рассчитывать на широкую политическую поддержку в стране.

Мерц также отметил, что в случае победы Айгнер станет первой женщиной в истории ФРГ, занявшей пост президента Германии. Он добавил, что, по его мнению, сейчас подходящий момент для того, чтобы эту должность впервые заняла женщина.

Преемника действующего президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера Федеральное собрание изберет 30 января 2027 года.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Баварии и лидер ХСС Маркус Зедер хотел бы видеть Айгнер на должности президента Германии.