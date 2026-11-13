АдГ планирует выдвинуть чемпиона мира по футболу Бертольда в президенты ФРГ Bild: АдГ намерена выдвинуть экс-футболиста Бертольда в президенты Германии

Москва13 ноя Вести.Немецкая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) намерена выдвинуть бывшего защитника национальной сборной по футболу Томаса Бертольда кандидатом на пост федерального президента страны. Об этом сообщает газета Bild.

По сведениям издания, 62-летнего спортсмена планируют представить 14 ноября на партийном мероприятии в Берлине.

Бертольд является чемпионом мира по футболу 1990 года в составе сборной ФРГ, за которую он отыграл 62 матча. Выборы преемника действующего немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера назначены на 30 января 2027 года.

Ранее глава Минюста ФРГ Штефани Хубиг захотел проверить, есть ли основания запретить партию "Альтернатива для Германии".