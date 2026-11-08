Москва8 ноя Вести.Глава Минюста ФРГ Штефани Хубиг хочет проверить, есть ли основания запретить партию "Альтернатива для Германии". Об этом намерении она объявила в беседе с газетой Neue Osnabrücker Zeitung.

Министр утверждает, будто партия представляет "экзистенциальную угрозу" немецкой демократии, а потому допускает, что правительство может начать тотальную проверку враждебности АдГ немецкому конституционному строю.

Я убеждена, что сейчас мы должны серьезно и систематически проверить, имеются ли предпосылки для начала процедуры запрета сказала Хубиг

В августе немецкие юристы призвали власти ФРГ начать процедуру запрета "Альтернативы для Германии" через суд. Бывший депутат Бундестага Евгений Шмидт сообщил ИС "Вести", что правительство канцлера ФРГ Фридриха Мерца изучает, как общество может отреагировать на этот шаг.

Сопредседатель АдГ Алис Вайдель, в свою очередь, призналась, что инициатива по запрету ее партии заставила ее рассмеяться.