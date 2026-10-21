Москва21 окт Вести.Предпосылки для трехсторонней встречи Россия – США – Китай пока не назрели. Таким мнением с ИС "Вести" поделился заместитель директора по научной работе ИМЭМО РАН Сергей Кислицын.

Он отметил, что отношения Москвы с США и с Китаем носят принципиально разный характер, а между Пекином и Вашингтоном в последнее время очень много напряжения.

Трехстороннее какое-либо взаимодействие мне представляется специфическим явлением, к которому пока я не вижу реального приближения. Тем более что отношения у России с Соединенными Штатами и с Китаем принципиально разные, и здесь пока нет какой-то системной задачи выстраивания взаимодействия внутри треугольника по какому бы то ни было вопросу, поскольку мы тоже знаем, что американо-китайские отношения, они крайне напряженные в последнее время, несмотря на то, что американская сторона, китайская сторона пытаются прощупывать друг друга, находить какие-то формы взаимодействия, в том числе в торгово-технологических вопросах, которые являются основой их противоборства заявил Кислицын

Он обратил внимание, что, даже если такая встреча произойдет, ее реальная польза останется под вопросом.

Это пока что далеко от какого-то, понимаете, такого набора понятных правил, по которым эти две страны могут работать друг с другом. То, что когда-то, скажем, было у Соединенных Штатов и Советского Союза. Соответственно, в подобном треугольнике пока реального смысла, ну, не наблюдается. И разговоры о том, что встреча может случиться, ну, может, может много чего случиться, но это не говорит о том, что это принесет какую-то пользу и что реально для этого назрели какие-то предпосылки на данный момент рассказал Кислицын

Ранее в Константиновский дворец в Санкт-Петербурге прибыл кортеж со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. Представитель США планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным.